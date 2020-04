Mahmood in quarantena con la mamma: "Ogni tanto ci scanniamo, la sgrido perché mangia i dolci"

Mahmood ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena con la sua mamma.

Intervistato da La Stampa, il cantante ha spiegato che, come si è già visto sui social, ad esempio in occasione del compleanno della madre, i due stanno trascorrendo la quarantena in casa insieme.

Mahmood ha ammesso di soffrire la monotonia della situazione: "Sono giorni tutti uguali. Mi alzo tardissimo, rispondo alle mail, gioco un po’ con Nintendo, poi mi dedico alla scrittura." Per fortuna, però, è con la mamma, anche se... "Ogni tanto ci scanniamo, ma abbiamo trovato un nostro ritmo. Tutti e due ci alleniamo, ma a giorni alternati. Quanti anni ha? 57, è stata fortunata con il DNA, non ha una ruga. Però ha la fissa dei dolci, li mangia e io la sgrido."

Ma nonostante la noia, il cantante ha chiesto a tutti di rispettare le regole: "Ho un caro amico medico, vedo le foto che posta e mi racconta. Bisogna aspettare e rispettare, la gente sta morendo."

Comunque, Mahmood sta lavorando per i suoi fan, anche se da casa. Da poco, infatti, è uscita Eternantena, un regalo per sollevare l'umore alle persone chiuse in casa. Inoltre, ha anche annunciato le nuove date del tour, riprogrammato all'autunno 2020 per le date italiane e al 2021 per quelle europee. Radio 105 è partner del tour!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!