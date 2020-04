Britney Spears usa "Baby One More Time" per promuovere il distanziamento sociale

Britney Spears ha modificato il testo di uno dei suoi brani più iconici per promuovere il distanziamento sociale in questo momento particolarmente difficile dell'emergenza sanitaria.

Poche ore fa sul profilo Instagram della popstar è infatti comparso un nuovo post: nella foto c'è un'illustrazione di Britney (realizzata dall'illustratrice Patricia Urrutia) in cui la cantante regge una bottiglia di disinfettante per le mani e accanto a lei si legge una frase modificata del brano "... Baby One More Time". Il testo, infatti, recita "la mia solitudine mi sta salvando", invece del testo originale della canzone, "la mia solitudine mi sta uccidendo".

Nella didascalia del post la cantante scrive: "È stato detto abbastanza". Poi aggiunge: "E grazie a tutti gli operatori sanitari che lavorano instancabilmente per proteggerci in questo periodo!"

Non è la prima volta che la Spears utilizza i suoi social per promuovere il distanziamento sociale (ormai esteso a quesi tutti gli Stati americani) e per ringraziare chi sta continuando a lavorare in tutti i settori.

(Credits photo: Instagram/britneyspears)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!