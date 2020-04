La figlia di Katy Perry probabilmente si chiamerà come la nonna della cantante.

Non manca tantissimo alla nascita della prima figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. La coppia ha annunciato, tramite una dolcissima foto di Orlando ricoperto di glassa rosa, che la nascitura sarà, appunto, una bambina, e ora molti si chiedono come la chiameranno.

Secondo alcune indiscrezioni di The Naughty e di Nice Podcast con Rob Shuter, Katy e Orlando potrebbero rendere onore alla nonna della cantante, venuta a mancare qualche settimana fa. La bambina, se così fosse, potrebbe chiamarse Ann, come la nonna, oppure Pearl o Hudson, secondo e terzo nome della donna.

Questa scelta ricadrebbe sul fatto che la nonna di Katy l'ha aiutata molto anche nella sua crescita professionale, invitandola a non arrendersi mai. Inoltre, quando la donna era venuta a mancare, la cantante aveva dichiarato che sperava che nonna e figlia si incontrassero e che non era casuale che un'anima ci avesse lasciato proprio quando un'altra sta per arrivare.

Comunque, la bambina sarà la prima figlia di Katy Perry, mentre Orlando Bloom è già padre di Flynn, di 9 anni, avuto dalla sua precedente relazione con la modella Miranda Kerr.