Fedez cade all'indietro mentre gioca con Leone: il video virale

Tra i vari personaggi che stanno sfruttando i social per restare in contatto con il proprio pubblico durante la quarantena, ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni. La coppia, oltre alle dirette con la musica riprodotta dal loro balcone, con cui ha intrattenuto il vicinato ma anche i loro follower, condivide spesso i momenti che sta passando a casa.

Uno degli ultimi post di Fedez ha talmente divertito il rapper e i suoi follower da diventare virale. La clip postata da Fedez sembra iniziare come uno dei momenti di gioco condivisi da padre e figlio: il rapper, infatti, stava riprendendo Leone mentre spingeva un passeggino.

La corsa continua e, il rapper non si rende conto del tavolino alle spalle, finendo rovinosamente a terra. Ma la reazione di Fedez e quella di Leone è divertentissima: se Leone si avvicina al padre per controllarlo, Fedez scoppia a ridere, facendo subito capire che non è successo nulla di grave. Chiara Ferragni, dall'altra stanza, accorre preoccupata, per poi scoprire che, fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Successivamente, si può vedere proprio il momento esatto in cui il rapper è caduto, ripreso da altre telecamere presenti in casa Ferragnez e in sottofondo si sente ancora Fedez che ride per la sua caduta disastrosa.

