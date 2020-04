Il Festival di Sanremo 2021 sarà rinviato? "Stiamo riflettendo"

Sanremo 2021 sarà rimandato? La decisione non è stata ancora presa, ma si sta considerando la possibilità di non far partire la prossima edizione a febbraio, ma qualche mese più tardi.

Lo ha dichiarato Walter Vacchino, patron dell'Ariston, durante un'intervista a Sanremo News. Vacchino ha spiegato che lui sta sperando che il Festival non verrà sospeso per un anno, ma potrebbe comunque scalare in avanti: "Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi. Ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti. Dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere."

Ma Vacchino ha anche spiegato che stanno tenendo in considerazione tutte le possibilità del caso: "L’altra ipotesi, quella più ottimistica, è che ai primi di febbraio la situazione sia tale da permettere, rispondendo a certe norme, di godersi lo spettacolo come in qualsiasi altro teatro. C’è un’ultima ipotesi che non voglio nemmeno tenere in considerazione" ha concluso, riferendosi all'eventuale possibilità che la prossima edizione della kermesse venga completamente annullata.

Manca poco meno di un anno alla 71esima edizione di Sanremo ma oltre alla possibilità di posticipo o meno, si parla già di chi potrebbe esserne il conduttore. C'è chi parla di un Amadeus Bis, ma alcune voci iniziano a parlare di un possibile ritorno di Paolo Bonolis, che ha recentemente dichiarato quali programmi rifarebbe volentieri: "Sanremo l’ho detto tante volte, me lo hanno chiesto anche, ci si è anche ragionato sopra. Se devo fare una cosa la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio" e ha anche spiegato come vorrebbe modificare il Festival: "Credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a uno European contest, a una cosa del genere, una produzione più importante."

