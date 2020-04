Sanremo 2021, Amadeus potrebbe essere (di nuovo) il conduttore: "Non potevo dire di no"

Non si sa ancora se Sanremo 2021 si terrà nella consueta prima settimana di febbraio o se verrà rimandato, ma quello che ormai è quasi certo è il ritorno di Amadeus come conduttore e, probabilmente, anche come direttore artistico.

E lasciare intendere il tutto è stato lo stesso Amadeus, collegato a Domenica In, insieme alla moglie Giovanna Civitillo: "La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo" ha spiegato il conduttore, che poi ha aggiunto, sottolineando come la prossima edizione si terrà in un importante periodo storico: "La seconda dici 'ci penso', ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il Coronavirus."

Anche la moglia ha lasciato un indizio: "Lo vedo impegnato in riunioni, chiamate, ma non so di cosa si tratta."

Purtroppo, il ritorno di Amadeus sul palco dell'Ariston non può essere ancora confermato definitivamente, anche perché bisogna prima capire se la 71esima edizione del Festival si terrà, effettivamente, davvero a febbraio 2021. Qualche giorno fa, infatti, il patron dell'Ariston, Walter Vacchino, aveva dichiarato che il tutto era ancora in discussione, per evitare di organizzare una kermesse sottotono.

Chissà se Amadeus riconvolgerà tutta la grandissima squadra di Sanremo 2020...