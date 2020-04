È morta Kitty Purry, la gatta di Katy Perry: il commovente addio della cantante

Per molti di noi, i loro animali domestici fanno parte della famiglia e la loro dipartita ci fa soffrire come se se ne fosse andato un membro della nostra famiglia. E vale anche per Katy Perry, che ha salutato in modo commovente la sua gattina, Kitty Purry, morta lo scorso weekend.

La cantante ha dedicato un post su Instagram a Kitty, che viveva con lei da ben 15 anni. Katy ha postato una serie di foto che le ritrae insieme e alcune con solamente Kitty: "Kitty Purry era entrata dalla finestra del mio fidanzato di allora, 15 anni fa. Era incinta e cercava un rifugio. Due cucciolate e molte lune dopo, questo gatto di strada è diventato un adorabile portafortuna per molti."

Katy continua: "Purtroppo, Kitty ha completato la sua nona vita la scorsa notte. Spero che riposi tra filetti di salmone e tartare di tonno su nel paradiso dei gatti. Grazie per le coccole e la compagnia lungo la strada."

I commenti sotto la foto sono tantissimi, da chi esprime solidarietà alla cantante e chi ricorda i propri animaletti scomparsi. Anche lo stilista Jeremy Scott ha mostrato il proprio supporto a Katy, scrivendo: "Le leggende non muoiono mai."

Per fortuna, insieme a Katy, c'è ancora il suo cagnolino Nugget.

