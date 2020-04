Katy Perry e Orlando Bloom sarebbero in crisi dall'inizio della gravidanza della cantante

Orlando Bloom e Katy Perry stanno aspettando la loro prima figlia, che nascerà durante l'estate, ma pare che i due siano in crisi.

Lo ha rivelato una fonte che sarebbe vicina alla coppia a Us Weekly e la causa sarebbe proprio la gravidanza della cantante: "La relazione è cambiata da quando è rimasta incinta. Orlando e lei stanno avendo degli alti e bassi in questo momento. Katy ha a che fare con i nervi per la prima gravidanza, e Orlando si sta stressando per l’arrivo di un bambino nelle loro vite in questo momento".

Katy, in realtà, aveva comunicato con grande gioia l'arrivo della sua prima figlia. A poche ore dall'uscita di Never Worn White, nel cui video ufficiale la cantante ha mostrato, per la prima volta, il pancione, aveva dichiarato: "Ci saranno molte cose che accadranno quest'estate, non solo partorirò letteralmente, ma anche in senso figurato. Sono eccitata. Siamo eccitati e felici ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere."

Inoltre i due, che si sono conosciuti ad un afterparty nel 2016, si sarebbero dovuti sposare quest'estate ma, a causa dell'attuale emergenza sanitaria, si sono visti costretti a rimandare le nozze.

