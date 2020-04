Morgan attacca Asia Argento: "Al Marco più giù giovane? Direi di stare attento ad Asia"

Si sa, tra Morgan e Asia Argento non scorre buon sangue da diverso tempo. Dopo la storia d'amore tra i due, che ha portato anche alla nascita di una bambina, Anna Lou Castoldi, i rapporti sono diventati molto tesi.

Morgan ha spesso accusato Asia di essere la causa della perdita della sua casa, che è stata pignorata al cantante e venduta all'asta. Dall'altra parte, la Argento ha puntato il dito contro Castoldi, dichiarando di non aver mai ricevuto gli alimenti della figlia. E ora, Morgan è tornato a parlare della ex.

Ospite de La Vita in Diretta, il frontman dei Bluevertigo parlava della nascita di Maria Eco, sua terza figlia, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo. Il cantante ha dichiarato di voler lavorare su se stesso per migliorare per amore della neonata, ma anche delle altre due figlie, Anna Lou e Lara, figlia di Morgan e Jessica Mazzoli, conosciuta dal cantante ad X Factor, quando lui era giudice e lei in gara.

Morgan ha spiegato: "Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene. Ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutto ciò che è stato le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. Questo è l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene."

Ma nonostante le buone intenzione di Morgan, c'è comunque stata una frecciatina ad Asia Argento: "Cosa direi al Marco più giovane? Gli direi: occhio ad Asia!"

