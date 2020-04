È finita tra Junior Cally e Valentina Dallari: "È sparito da un giorno all'altro"

È già arrivata al capolinea la storia d'amore tra Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, e Junior Cally, rapper molto chiacchierato durante Sanremo 2020, a causa dei testi di alcune sue canzoni pubblicate in passato.

A dichiararlo è stata la stessa Valentina, durante alcune sue Instagram Stories in cui ha attaccato l'ormai ex fidanzato. La Dallari ha raccontato che i due non si vedono da un po': "Allora io odio queste cose, mi fanno vomitare però a sto punto… Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso."

E ha spiegato cosa sarebbe successo tra loro: "Ora vi dico la verità, perché è da un mese che me lo chiedete, è da un mese che non lo sento. Mi ha detto che non stava bene e io gli ho detto che lo avrei aiutato ed è sparito completamente poi adesso se ne esce con queste storie dove posta dei direct dove le p*****e gli mandano le foto della f**a e del c**o. Io ovviamente da questo personaggio, da queste persone mi scosto completamente, non sono persona che sta con gente del genere e mi fa anche un bel po’ tristezza. Ricordatevi di stare sempre a fianco di una persona che almeno ha le p***e di mollarvi."

"Io ho avuto rispetto di questa situazione e molte persone non l’hanno avuto per me" ha continuato l'ex tronista: "Ripeto io odio ste cose, gossip online, non me ne f***e un c***o, mi fanno schifo, ma questo è stato troppo. Le mancanze di rispetto no grazie."

Il rapper, intanto, ha parlato su Instagram della sua musica, senza fare riferimenti a Valentina: "Non è il momento di far uscire cose mie. Proprio non mi va, ma sto scrivendo molto. Datemi tempo, ho solo bisogno di ossigeno, ho solo bisogno di vivere."





