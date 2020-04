Dani Faiv: il nuovo album "Scusate se esistiamo" esce il 29 maggio... Ma prima c'è una sorpresa!

Grande annuncio di Dani Faiv! Dal 29 maggio 2020 sarà disponibile Scusate se esistiamo, nuovo album del rapper.

Nell'album ci sono diverse collaborazioni, da Vegas Jones a Shiva, da Fabri Fibra a Gemitaiz, con cui ha duettato, ma che ha anche prodotto uno dei brani del nuovo album.

Ecco la tracklist di Scusate Se Esistiamo:

1. Intro (Estinzione) (prod. Kanesh)

2. Kyte sul tempo (prod. Strage) feat. Vegas Jones

3. Freddy friendly (prod. Kanesh) feat. Gemitaiz

4. Weekend a Miami (prod. Strage) feat. Shiva

5. Canna e Playstation (prod. Strage)

6. Mosche Depresse Skit Filippo Giardina (prod. Kanesh)

7. Aria (prod. Kanesh, Yves The Male) feat. Fabri Fibra

8. Pezzo grosso (prod. Kanesh)

9. Easy (prod. Frenkie G) feat. Luana

10. Buonanotte (prod. Gemitaiz, Strage)

11. Outro (Niente di Speciale) (prod. Strage, Q3000)

Ma le sorprese non sono finite! Infatti, come annunciato proprio da Dani Faiv, dal 30 aprile 2020 è disponibile anche Scusate, un EP digitale che contiene 7 brani, tra cui anche gli ultimi due singolo del rapper, In Preggio e Cioilflow feat. Salmo.

Ecco i brani che fanno parte dell’Ep digitale Scusate:

1. In peggio (prod. Strage)

2. Cioilflow (prod. Strage) feat. Salmo

3. Polvere e detriti (prod. Kanesh) feat. Jake La Furia

4. Oggi no (prod. Strage)

5. Facce finte (prod. Strage) feat. Gianni Bismark

6. Machete Mob (prod. Low Kidd) feat. Lazza, Nitro, Hell Raton, Jack the Smoker

7. Super (prod. Strage)

L'annuncio arriva poco dopo la pubblicazione del video ufficiale di Cioilflow, videoclip in 3D diretto da Stole "Moab" Stojmenov.

