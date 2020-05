Lady Gaga parla all'Italia tramite Tiziano Ferro: "Ho parenti in Sicilia, siete nelle mie preghiere"

Il One World Together at Home, organizzato da Lady Gaga insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità e Global Citizen, per raccogliere fondi contro il Coronavirus, è stato un successo, con più di 100 milioni di dollari raccolti.. Ma la cantante non ha dimenticato le sue origini italiane e ha lasciato un messaggio, tramite Tiziano Ferro, per la sua amata Italia, uno dei paesi più colpiti dall'emergenza sanitaria.

La cantante, in uno studio di registrazione a Los Angeles, ha girato un video dove si dice preoccupata per l'Italia, paese natio di suo nonno e dove si commuove, pensando ai suoi parenti che vivono in Sicilia.

Il video, postato poi da Tiziano Ferro sui suoi social, mostra Lady Gaga in pensiero: "Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia. Non so esattamente cosa dire se non che vi amo. Ti amo, ti amo. Siete nelle mie preghiere."

"So che molte persone sono davvero spaventate e che molti sono in isolamento in questo momento. Ho parenti in Sicilia. Ma vi prometto che andrà tutto bene, ce la farete. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili. Vi mando tutto il mio amore e le mie preghiere" continua la cantante, che pensa ai suoi parenti, ma anche a tutti gli altri abitanti del Paese: "Ho alcuni amici che dicono sempre che quando le cose si fanno difficili, è il momento in cui Dio ti è più vicino, nei momenti duri. Quindi mi auguro che tutti in Italia sentano l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno a quel bellissimo stivale."

Il nonno di Gaga era di Naso, in provincia di Messina, e nel 2018, quando la cantante si è esibita in concerto a Milano, ha incontrato per la prima volta i suoi parenti siciliani, zii e cugini paterni.

