Robbie Williams soffre di problemi di memoria a causa della droga

Robbie Williams, in passato, ha abusato di alcol e droga e non ha mai nascosto questo aspetto della sua vita. Soprattutto perché teme che ciò possa avere delle conseguenze nella sua vita attuale.

Intervistato dal The Sun on Sunday, Robbie ha spiegato che spesso dimentica intere strofe delle sue canzoni e per limitare i danni, durante le sue performance dal vivo, utilizza un suggeritore elettronico.

Il cantante ha raccontato: "Se ti trovi in uno stadio pieno di persone, e nella tua vita hai fatto utilizzo di droghe, non ti aspettare che il tuo cervello funzioni come dovrebbe. E l’ultima cosa che vorresti quando fissi 80mila persone è dimenticare le parole di una tua canzone. Ecco perché mi sono munito di un gobbo elettronico. Soffro di ansia e quello è uno scenario ad alta pressione."

Ma non è la prima volta che Robbie parla dei suoi problemi di memoria. Infatti durante un'ospitata di marzo nel programma Access Daily, ha detto: "Ricordo il 75% delle parole. Se dimentico le parole, a cantare è il pubblico. Se venite ai miei concerti, e non siete completamente a conoscenza del mio lavoro, fate alcune ricerche. Succede sempre, dimentico le parole e a volte la melodia delle canzoni… Quando rivolgo il microfono verso il pubblico è perché non ho la più pallida idea di come continuare!"

