Rovazzi e Karen festeggiano 1 anno insieme e sono super romantici

È passato un anno da quando Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono guardati negli occhi e si sono amati. Un anno pieno di avventure che "è passato letteralmente in 3 secondi", come scrive Fabio su Instagram. Per festeggiare il primo anniversario la coppia si è lanciata in una serie di dediche sdolcinate e foto romanticissime. L'amore è una cosa meravigliosa!

Il cantante youtuber ha pubblicato una serie di foto dell'anno passato insieme, foto bellissime che li ritraggono sorridenti e spensierati. Rovazzi accompagna le immagini con una dedica meravigliosa: "PERICOLO DIABETE!! Abbiamo fatto talmente tante cose da quando ci conosciamo che un anno è passato letteralmente in 3 secondi. Sei la mia compagna, la mia matta preferita e la mia complice in tutto: da quando ci siamo conosciuti non ci siamo mai staccati un secondo e non ci siamo mai stancati. Abbiamo superato insieme l’impossibile, ci siamo aiutati a vicenda e non siamo mai caduti. Siamo due persone estremamente fortunate: ci siamo trovati. Sembra la solita cazzata da dire, ma auguro a tutti voi di trovare prima o poi la vostra metà perfetta. Appena finirà questo lockdown non vedo l’ora di ripartire con i nostri viaggi in giro per il mondo. Dico “nostri” perché senza di te sarebbero viaggi in bianco e nero. Mille di questi anni, Ti amo". Come fai a non amare una persone che scrive queste parole?

E lei risponde a tono con parole altrettanto belle e foto tenerissime del loro anno d'amore.

Come se non bastasse, i due hanno festeggiato con una torta con 365 disegnato sopra, candele, petali di rosa e un striscione con la scritta "Ti amo".