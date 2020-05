Elettra Lamborghini ha rimandato le nozze con Afrojack?

Elettra Lamborghini e Nick Van de Wall, in arte Afrojack, si devono sposare. Ma, a causa dell'emergenza Coronavirus, potrebbero essere costretti a rimandare le nozze.

Lo ha dichiarato proprio Elettra che, mentre rispondeva alle domande di alcuni fan, su Instagram, ha parlato proprio anche delle nozze. "In teoria no. Però non si sa se si possono organizzare matrimoni a settembre" ha spiegato la cantante ed ereditiera, aggiungendo che, in teoria, tra non molto si saprà se la data delle nozze, prevista per settembre dovrà essere spostata: "Quindi boh, speriamo. Lo sapremo verso Giugno."

Elettra e Afrojack avevano annunciato ai loro followers di essersi fidanzati il 27 dicembre 2019. La Lamborghini aveva postato una foto dell'anello regalatole dal fidanzato.

