Nicki Minaj è incinta? Gli indizi della rapper

Nicki Minaj si aggiunge alla lista delle celebrities incinta? Pare di sì! O almeno, così sembra dai suoi ultimi tweet.

La rapper, infatti, stava parlando con i suoi follower durante un Q&A organizzato sul suo profilo Twitter, quando ha iniziato a lasciare qua e là qualche indizio che ha fatto pensare ai fan che Nicki sia effettivamente in dolce attesa di Kenneth Petty, suo marito dal 2019.

Alla domanda se ha desiderato qualche cibo particolare durante la quarantena, Nicki ha risposto: "Assolutamente. Bistecca. Gamberetti. In più i miei famosi cheeseburger. Sono così buoni. Ho desiderata tantissimo la carne rossa e l'insalata con extra jalapeños. Ho ordinato dei nachos, ma sono arrivati senza jalapeños. Ma chi fa così? Wow."

Absolutely. Steak. Shrimp. Plus my famous cheeseburgers. So good. Been rlly having red meat cravings then salad cravings with extra jalapeños. Ordered Chkn nachos that didn’t come w/jalapeños. Who does that? Wow. https://t.co/8QuYvSanMz

Poco dopo, un'altra fan le ha chiesto se avesse delle nausee mattutine e Nicki ha risposto: "Non vomito ma ho la nausea e continuo a dover far pipì no stop. Omg cosa pensate che voglia dire?"

Lmao. No throwing up. But nausea and peeing non stop. Omg what do u think this means guys???? Lmaooooooooooo https://t.co/NLxdgw01fD — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020

E la foto con il pancione? "Ancora un paio di mesi. Il mondo non è ancora pronto."

Yea in a couple months. The world ain’t ready yet ☺️ https://t.co/E5bf12pAek — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020

Ascolta la nostra web radio dedicata all'hip hop!