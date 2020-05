Ligabue festeggia 30 anni dall'uscita del suo primo album, "Ligabue"

Era l'11 maggio 1990 e usciva "Ligabue" album d'esordio del rocker di Correggio, album che gli ha cambiato la vita. E per ricordarlo, nonostante la situazione particolare, Ligabue ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, dove ha ringraziato i suoi fan di essergli sempre rimasto accanto.

"In questi giorni l'emozione è tanta" dice Liga: "Oggi è una ricorrenza speciale perché oggi, 30 anni fa, nasceva il mio primo album. In questi giorni l'emozione è tanta perché è impossibile non far venire a galla tanti ricordi. Per questo oggi voglio soffiare insieme a voi su queste 30 candeline. Grazie davvero tanto per avermeli permessi."

Sono tantissimi i commenti sotto il post del cantante, tra cui anche quello del fratello Marco: "Era l'11 maggio 1990 quando partiva il viaggio musicale di mio fratello. In quei giorni gli occhi brillavano di stupore e nessuno di noi immaginava quanto "Balliamo sul mondo" avrebbe stravolto le nostre vite."

Visualizza questo post su Instagram Trent’anni meravigliosi! Un post condiviso da Luciano Ligabue (@ligabue_official) in data: 11 Mag 2020 alle ore 6:42 PDT

Tanti auguri, Ligabue!

