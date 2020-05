Morgan e Alessandra Cataldo sono in crisi a due mesi dalla nascita di Maria Eco?

Morgan e Alessandra Cataldo sono già in crisi? Pare proprio di sì, nonostante siano passati solamente due mesi dalla nascita della loro bambina, Maria Eco.

Intervistato dal Corriere della Sera, Morgan non ha raccontato molto della sua vita sentimentale, ma ha dichiarato: "Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro."

Il cantante, già papà di Anna Lou (18 anni, avuta da Asia Argento) e Lara (6 anni, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli), è diventato papà per la terza volta il 16 marzo 2020. "Io sono uno che ama" aveva dichiarato Morgan negli scorsi mesi, parlando di Alessandra: "Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa."

Durante l'intervista, comunque, Morgan ha anche parlato della vicenda riguardante la casa di Monza da cui è stato sfrattato: "L’agenzie delle entrate blocca ogni guadagno per ripianare un debito, quindi non posso pagare gli alimenti per le mie figlie. Così la casa è stata pignorata e sono stato cacciato. Secondo me è incostituzionale: senza la mia abitazione-laboratorio non posso esercitare il diritto al lavoro."

