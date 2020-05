Reunion dei Take That nel 2022? Le parole di Robbie Williams

Il 17 agosto 1992 è uscito Take That & Party, disco di debutto dei Take That, e, dunque, nel 2022 compirà 30 anni. E, forse, proprio per questa occasione, la band sarà protagonista di una reunion.

È proprio Robbie Williams ad ammettere che la reunion potrebbe davvero esserci. Intervistato dal Daily Star, ha raccontato: "Sono ragazzi adorabili, i miei ragazzi sono incredibilmente fighi, sono stato in una chat di conferenza Zoom con i Take That la scorsa settimana. Quello che abbiamo vissuto è qualcosa che può essere condivisa solo tra noi perché abbiamo sperimentato qualcosa nell'universo che solo noi abbiamo provato."

Già nel 2020 si era parlato di una possibile reunion della band, ma senza la partecipazione di Robbie e Jason. Howard Donald, però, aveva dichiarato: "Io sono pronto. A tutti noi piacerebbe farlo. Mi piacerebbe coinvolgere Jason, realisticamente non credo possa accadere. Se potessimo riavere Jay sarebbe perfetto."

Successivamente, sembra che Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald abbiamo parlato per ipotizzare un tour insieme proprio nel 2020 e, inoltre, Gary ha duettato sul web con Robbie Williams, cantando Shame.

Rivedremo i Take That insieme?