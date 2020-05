Fedez: fuori il nuovo singolo Problemi con tutti (Giuda)

Fedez lo aveva detto, presto sarebbe tornato a lavorare completamente alla musica e dopo la collaborazione con Cara nel brano Le Feste di Pablo, ha fatto uscire un suo singolo, Problemi con tutti (Giuda).

Il rapper era fermo musicalmente da più di un anno, dopo che a gennaio 2019 aveva pubblicato l'album Paranoia Airlines.

L'annuncio del singolo è arrivato sui social dell'artista, che ha sorpreso i suoi fan e follower con una storia. Fedez ha semplicemente annunciato che a mezzanotte, tra il 14 e il 15 maggio 2020 sarebbe uscita una sua nuova canzone, questa volta da solo.

Visualizza questo post su Instagram Problemi con tutti “Giuda” fuori ora! Artwork by @ortolanileo Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 14 Mag 2020 alle ore 4:07 PDT

Insomma, nonostante il lockdown, Fedez non si è mai fermato: già dall'inizio dell'emergenza Covid-19 si è distinto. Inizialmente ha organizzato, insieme alla moglie, Chiara Ferragni, una raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele di Milano, per cui sono stati raccolti più di 4 milioni di euro. Successivamente, ha intrattenuto il suo vicinato con dei piccoli concerti dal balcone di casa sua. E dopo il feat con Cara, è tornato anche con la sua musica.

