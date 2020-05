Madonna provoca su Instagram e avvisa: "Se vi offendo, me ne fo**o"

61 anni e non sentirli. Madonna ha postato una foto su Instagram, molto provocante, l'ennesimo di una lunga serie di scatti apparsi sul suo profilo, durante il lockdown a cui è costretta a causa dell'emergenza Coronavirus.

Reggiseno trasparente che lascia vedere anche i capezzoli, tanga super sexy nero e posa che lascia ben poco all'immaginazione. Ma chi la critica non la sfiora minimamente, questo è quello che dice Madonna.

"Gli stracci del mio guardaroba attuale" ha scritto la cantante commentando la foto. E a chi ha ritenuto lo scatto troppo provocante e audace per il social network, Madonna ha indirizzato questo messaggio: "Per quelli di voi che sono in qualche modo offesi da questa foto voglio che sappiate che mi sono laureata con successo nell'Università di quelli a cui f***e zero. Grazie per essere venuti alla mia festa di laurea! Classe 2020."

L'autore dello scatto, che in effetti non è recente, è Steven Klein, fotografo con cui Madonna ha collaborato nel 2003. Secondo alcuni, questa sarebbe la risposta agli hacker che hanno rubato parte dei dati personali della cantante, custoditi da uno studio legale newyorkese.

Il gruppo criminale avrebbe chiesto milioni di dollari per non vendere il materiale riguardante la cantante e, oltre a documenti riguardanti Madonna, sono riusciti a rubare anche informazioni appartenenti a Lady Gaga, Elton John e addirittura Donald Trump. E pare proprio che Madonna abbia rifiutato, anche con questo scatto, di pagare il riscatto.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!