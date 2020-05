Morta a 32 anni Alice Severi, l’ex enfant prodige del pianoforte

Alice Severi, ex bambina prodigio del pianoforte, è stata trovata morta nella propria abitazione all'età di soli 32 anni. La giovane che era una stimata concertista, abitava a Domodossola insieme alla madre. Non sono ancora chiare le cause della morte e gli accertamenti sono in corso dagli inquirenti.

Alice aveva solo 7 anni quando, nel 1992, vinse il premio internazionale Stresa per giovani pianisti e divenne un'enfant prodige del piano in tutto il mondo. I suoi video su Youtube e la passione per la musica le hanno sempre consentito, negli anni, di tenere viva la sua attività artistica anche come insegnante di musica nelle più prestigiose scuole. La sua bravura e la vocazione l’hanno portata negli Stati Uniti, dove si è esibita in vari concerti, anche televisivi e dove è stata ospite diverse volte in programmi della NBC. La pianista aveva anche incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in persona. Di recente si era data all'insegnamento presso una rinomata scuola di musica a Milano, impartendo anche lezioni private.