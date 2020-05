Quando Ezio Bosso incantò Sanremo nel 2016

Ezio Bosso è morto all'età di 48 anni. Il pianista, compositore e direttore d'orchestra torinese resterà per sempre un punto di riferimento per tutti noi. Non scorderemo mai la sua esibizione a Sanremo nel 2016, quando arrivò il successo mediatico, anche grazie alle sue parole. Il Maestro in quell'occasione, infatti, fece un discorso commovente, un discorso che torna oggi più forte che mai. Fu un discorso di libertà, un discorso d'amore e di musica, un discorso di passioni e di come la vita sia più bella se chiudiamo gli occhi e gioiamo delle piccole cose.

"La musica siamo noi, la musica è una fortuna che condividiamo. Ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica come la vita si può fare in un solo modo: insieme". Queste le parole di Bosso. E poi le note di "Following a Bird" hanno inebriato l'Ariston.

Quando incontrò la musica per la prima volta aveva solo 4 anni. Nella sua vita ha diretto orchestre come la London Symphony Orchestra, l'Orchestra del Teatro Regio di Torino, quella della Scala e dell'Accademia di Santa Cecilia. È stato anche al fianco di Gabriele Salvatores, componendo le colonne sonore di alcuni suoi film.

Dal talento inestimabile, Ezio è riuscito a vincere le difficoltà che la vita gli ha posto davanti. Quando gli fu diagnosticata la malattia si prese una pausa dalla sua musica. Un periodo che lui stesso ha definito buio. Con il tempo, però, l'artista è tornato al suo pianoforte, il richiamo era troppo forte e, contro tutto e tutti, ci ha regalato ancora un po' la sua arte.

Ecco il video dell'esibizione e dell'emozionante discorso che il Maestro Ezio Bosso fece a Sanremo nel 2016.