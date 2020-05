Kylie Minogue compie 52 anni: la foto ricordo su Instagram

Kylie Minogue nasceva il 28 maggio 1968 a Melbourne in Australia, dunque, oggi, compie 52 anni!

Detta anche "Venere tascabile" per i suoi 152 centimetri di altezza, la cantante è stata considerata la "Principessa del Pop" per tutti gli anni '90. Kylie, in occasione del suo compleanno, ha pubblicato, su Instagram, una foto in bianco e nero che la ritrae da bambina. E nella didascalia ha voluto ringraziare i suoi fan per essere stati sempre al suo fianco.

"Grazie mille per i vostri messaggi di compleanno" ha scritto la cantante: "Il mio desiderio è di inviare a tutti voi … così … tanto … amore! Soprattutto alla mia famiglia, il vostro amore e gentilezza mi solleva ogni giorno. Amatevi, abbiate cura l’uno dell’altro. VI AMO!"

In 35 anni di carriera, Kylie ha dovuto attraversare diverse difficoltà, come la battaglia contro il cancro, fortunatamente vinta dalla cantante.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!