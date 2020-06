Tommaso Paradiso confessa: "Abbandonato da mio padre da piccolo, non vedo l'ora di avere tanti figli"

Tommaso Paradiso ha parlato un po' della sua vita privata. Ospite de L'Intervista, il cantante ed ex frontman dei TheGiornalisti ha raccontato le difficoltà della sua infanzia e il grande amore che prova per la mamma, Nazaria.

Il cantante ha confessato che, sin dalla sua infanzia, ha dovuto vivere senza la figura del padre, che se n'è andato di casa quando Tommaso era davvero piccolo. "Mamma Nazaria è la figura più potente della mia vita. La mia sola guida, la mia eroina, molto severa ma la miglior madre che potessi desiderare" ha raccontato Paradiso, parlando anche di come la madre abbia dovuto mettere alle strette il padre: "Mia madre mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa. Avevo pochissimi mesi. Mi mettevo davanti alla porta per non farlo andare via. Terribile. Poi mia madre gli ha detto: ‘Guarda che questo ragazzino non può continuare con questi sbalzi di umore, i pianti: o fai il padre o non fai il padre’… Lui non se l’è sentita e se ne è andato via."

In realtà, l'uomo è tornato dal figlio recentemente, tramite un commento su Instagram: "Infatti non gli ho neanche risposto. La cosa paradossale è che mi ha commentato un post su Instagram: avevo pubblicato una foto con Carlo Verdone e ho scritto: ‘Forse cerco solo un padre’ abbracciando Verdone che, per me, è come se fosse stato un padre. Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: ‘Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto’… E poi scopro che è lui…"

E Tommaso vuole anche creare una famiglia molto numerosa: "Vorrei 12 figli. Io vorrei fare tanto il padre… Non vedo l’ora che capiti…"

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!