Victoria Beckham avrebbe guadagnato 1 milione di sterline dalla reunion delle Spice Girls (senza partecipare)

Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel B sono tornate sul palco per una reunion speciale delle Spice Girls. L'unica a non aver partecipato è stata Victoria Beckham, ma nonostante questo la moglie dell'ex calciatore ha guadagnato lo stesso. Ha ricevuto, infatti, un cospicuo assegno anche se non è tornata a cantare e ballare con le sue compagne di avventura.

Il tour della reunion è partito lo scorso anno e ha girato il Regno Unito per 13 date tutte emozionati: per motivi di lavoro, Victoria ha declinato l'invito, lasciando i fan con l'amaro in bocca. I concerti hanno avuto un gran successo e hanno incassato molto: Posh Spice ha ricevuto quasi 1 milione di sterline, ovvero un quinto degli incassi totali. Questi soldi derivano dal merchandising e da accordi promozionali presi in precedenza. È così che Victoria ha avuto la sua parte senza fare nulla.

La somma supera anche quella raccolta dalla sua linea fashion, che si aggira intorno alle 700 sterline. Un vero e proprio colpo di fortuna, insomma!