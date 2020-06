Morgan vuole disintossicarsi davanti alle telecamere: "Aiutatemi, non voglio ingannare il pubblico"

Morgan sta passando un periodo molto particolare della sua vita. Lo ha raccontato lo stesso cantante, intervistato da Oggi. Morgan è diventato papà per la terza volta da due mesi e mezzo, ma sta vivendo altre difficoltà che spera di risolvere, anche davanti alle telecamere.

Infatti, alla domanda su cosa possa aiutarlo, risponde: "Sicuramente una cura disintossicante. E vorrei le telecamere addosso, in modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta."

Inoltre, Morgan ha ammesso che aveva iniziato un percorso di disintossicazione, ma poi è stato lasciato da Angelica, la ex fidanzata, che però non è la mamma della figlia Maria Eco: "Per dire la verità la stavo facendo, Angelica è l’unica che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità. Finché c’era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi han detto che dovevo riuscirci da solo. E ora? Sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale."

La donna di cui parla Morgan è quella con cui lui è stato fotografato in atteggiamenti romantici mentre Alessandra Cataldo era incinta del cantante: "Ovvio che uno deve farcela autonomamente, ma questo mi ha dato una mazzata pazzesca", ma Morgan pare davvero intenzionato a mostrare i suoi progressi al pubblico: "Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso... Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca."

E tornando a parlare di Alessandra, Morgan ha dichiarato: "Alessandra è una persona che mi ha voluto e mi vuole molto bene, sta facendo la madre in maniera encomiabile, ha sopportato tanto di me e sarebbe disposta ancora a sopportare… Ma io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita…"