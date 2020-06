L'abitino tie-dye di Rihanna è in vendita: ricavato in beneficenza

Ricordate l'iconico abitino sfasato che Rihanna ha portato alla ribalta lo scorso ottobre? Ora il vestito tie-dye, corto e aderentissimo, sui toni del rosa, andrà in produzione e sarà acquistabile per una buona causa: tutto il ricavato - 300 sterline al pezzo - sarà devoluto a 3 diverse associazioni, che si occupano di supportare i più deboli in questo momento delicato.

La cantante, grazie alla sua associazione benefica, ha già devoluto 5 milioni di dollari per la lotta al Covid-19 e continua nella sua generosità.

La stilista del vestito ha scritto: "Nessuno a parte me e Rihanna ha questo vestito. Abbiamo ora deciso di metterlo in produzione esclusivamente per tre associazioni benefiche: se vuoi acquistarlo, questo è l’unico modo per averlo. I proventi andranno a favore di Black Lives Matter, Solace Women's Aid e The Voice of Domestic Workers: il costo è di 300 sterline più i costi di spedizione (la spedizione potrà avvenire in tutto il mondo)".

Ecco il video in slow motion creato per pubblicizzare l'iniziativa.