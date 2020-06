Kanye West dona due milioni di dollari per pagare gli studi alla figlia di George Floyd

Kanye West ha donato la cifra di 2 milioni di dollari per sostenere il piano di studi alla figlia di George Floyd, Gianna. L'uccisione dell'afroamericano per mano di un poliziotto bianco ha sconvolto il mondo intero e questo è il gesto di generosità e vicinanza del rapper.

La donazione sosterrà le famiglie di Floyd e di altri due afroamericani uccisi in condizioni simili, Ahmaud Arbery e Breonna Taylor. Servirà per tutte le spese legali che i familiari dovranno sostenere e per aiutare i neri che si trovano in difficoltà. Nei 2 milioni di dollari è compresa anche l'educazione scolastica della piccola Gianna, che ha solo 6 anni.

In tutto il mondo stanno manifestando a favore delle vittime di tali brutalità, contro il razzismo, contro chi pensa che non facciamo parte tutti della stessa razza, quella umana. Un sostegno davvero importante in un momento in cui c'è bisogno di solidarietà e non di soprusi. Il rapper dà prova ancora una volta di quanto sia fondamentale tutelare i diritti dei più deboli, di tutte quelle persone che sono accusate di avere un colore della pelle diverso.