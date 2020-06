“Life” di Des’ree compie 22 anni

Desirée Annette Weekes, in arte Des’ree, l’8 giugno del 1998 pubblicò un brano che divenne rapidamente una hit. Stiamo parlando della bellissima canzone “Life”, terzo singolo estratto dal terzo album in studio dell’artista inglese.

In pochissimo tempo il brano riuscì a scalare tutte le classifiche in molti paesi, tra i quali anche l’Italia: oggi questo brano compie ben 22 anni e, anche se per un sondaggio della BBC qualche anno fa si aggiudicò il premio di “peggior testo lirico pop di sempre”, è ancora un pezzo molto amato.

Con “Life” Des’ree nel 1999 ha vinto il Brit Award come miglior British Female Solo Artist: oggi la cantante è diventata una naturopata e un nutrizionista e il suo ultimo album, il quinto della carriera, è stato pubblicato nel 2019.