Katy Perry ha raccontato di quando ha rivelato ad Harry Styles la sua gravidanza: "Un vero gentiluomo"

Katy Perry ha annunciato la propria gravidanza tramite il video del brano Never Worn White, ma ha raccontato che, prima di rivelarlo al mondo, lo aveva già detto ad alcune persone, tra cui Harry Styles. E l'ex One Direction avrebbe reagito alla notizia "da vero gentiluomo".

Intervistata in una radio, la cantante ha raccontato di aver incontrato Harry durante un viaggio in aereo e di avergli rivelato di essere in dolce attesa: "L'ho visto su un aereo, è stato così divertente. L'ho incrociato su un aereo prima che annunciassi di essere incinta. Stavamo conversando e a un certo punto gli ho detto: 'Sono incinta', così all'improvviso, perché, che altro vuoi dire!"

E la reazione di Harry è piaciuta tantissimo a Katy: "Lui era così felice per me, è stato davvero... sai è così dolce. Io mi stavo accovacciando vicino al suo posto in aereo e una volta che gli ho rivelato di essere in dolce attesa, lui si è alzato e ha iniziato a dire: 'Ecco siediti al mio posto'. E io: 'Nooo, vado e mi siedo al mio posto', che era proprio dall'altra parte del corridoio. Ma lui è un completo gentleman."



