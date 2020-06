Elton John paga un intervento chirurgico alla ex fidanzata: si erano lasciati nel 1970

Elton John e Linda Hannon hanno avuto una relazione cinquanta fa, dal 1968 al 1970, ma, il cantante ricorda con affetto la ex fidanzata, tanto che ha deciso di aiutarla in un momento di difficoltà, pagandole un intervento chirurgico.

Lo ha raccontato la donna al Daily Mirror: Linda doveva sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio ma non poteva permetterselo, perché costava circa 50mila dollari. La Hannon, allora, si è rivolta al management dell'ex fidanzato tramite un mail, scrivendo anche dei dettagli riguardanti la loro storia per provare di essere realmente lei.

Linda, inizialmente, non ha ricevuto risposta e ha deciso di parlare con il Mirror, che ha contattato il cantante 76 enne che non ha esitato e ha pagato l'intervento alla ex fidanzata. "Sono molto colpita" ha dichiarato Linda, che non sta con Elton John da ben 50 anni: "Dopo tutti questi anni, è stato così gentile."

La storia tra la Hannon e il cantante era iniziata nel 1968. Si erano incontrati a Sheffield, nel Regno Unito.

