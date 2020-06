Alessandra Amoroso: "La pandemia mi ha fatto chiudere in me stessa, ma la musica mi ha ridato l'entusiasmo"

Manca pochissimo all'uscita di Karaoke, nuovo singolo di Alessandra Amoroso e i Boomdabash, che tornano insieme dopo il successo dell'estate 2019 con la canzone Mambo Salentino.

E, in occasione dell'annuncio dell'uscita del brano, Alessandra si è lasciata andare a una riflessione, dove ha parlato della pandemia che ci ha colpiti e di tutti i pensieri che ha avuto durante il lockdown.

La cantante ha pubblicato una sua foto con i Boomdabash e ha ammesso di aver vissuto un momento difficile: "Come alla maggior parte di noi la pandemia mi ha dato e tolto tante cose, tra queste il mio decantato entusiasmo e le mie emozioni che sono state azzerate facendomi chiudere in me stessa..."

Ma grazie anche ai Boomdabash e a Karaoke, Alessandra ha ritrovato il suo entusiasmo: "La voglia dei Boomdabash di ritornare insieme a me a fare qualcosa di bello attraverso una delle cose che amo fare di più, cantare, mi ha ridonato entusiasmo e voglia di fare, speranza, forza, voglia di crederci… Amicizia, valori, radici… è tutto racchiuso in Karaoke!"

Infine, la cantante ha ringraziato Federica Abbate, Alfredo Rapetti e Rocco Hunt per aver scritto il brano.