J-Ax pronto a riavvicinarsi a Fedez? "La verità è che non l’ho mai escluso"

J-Ax e Fedez stanno per fare pace?

I due rapper hanno chiuso la loro collaborazione e la loro amicizia nel 2018, dopo il loro concerto evento a San Siro. In tanti hanno parlato dei possibili motivi per cui i due avrebbero litigato e, in passato, Fedez ha svelato: "Non so se la separazione è stata causata dal mio carattere: io sono il tipo che ti sbatte in faccia la verità. O forse è stato per un altro motivo: io non servivo più."

Ma ora, sembra che J-Ax sia pronto a riavvicinarsi all'ex amico. Durante un'intervista, infatti, ha dichiarato: "Tornare a lavorare con Fedez? Quello che dovevo dire su questa questione l’ho già detto. Tutto è possibile… non mi sono parlato con Dj Jad per tantissimi anni e poi ci siamo riavvicinati."

E ha concluso: "La verità è che non l’ho mai escluso."