Anna Tatangelo diventa bionda e cancella tutte le foto su Instagram

Colpo di scena per Anna Tatangelo! La cantante si è fatta bionda e ha cancellato tutte le sue foto precedenti dal suo profilo Instagram. L'unica foto rimasta è proprio quella che documenta il cambiamento del colore dei capelli della cantante.

Capelli nuovi, vita nuova dopo la rottura con Gigi D'Alessio? Non si sa se questa è la motivazione del cambiamento di Anna, ma il look nella foto è pazzesco: oltre ai capelli biondi e ondulati, la Tatangelo indossa gli occhiali da sole, top, giacca di pelle e tacchi altissimi.

I commenti sotto la foto della cantante sono tantissimi, da chi lo vede come un cambiamento professionale: "Top, un cambiamento ci voleva. Rende concreta la nuova direzione musicale", a chi le chiede tra quanto ci sarà nuova musica: "Ma sei…. biondissima. Sono in ansia da giorni ormai, esci questo singolo, ti stiamo aspettando."

Mann'itt nun tiene a capa apposto⚡

Sono diversi mesi che Anna non vive più con Gigi D'Alessio, ma i motivi della loro separazione non sono chiari. La Tatangelo, infatti, ha dichiarato di preferire pensare alla sua musica e non parlare della sua relazione.