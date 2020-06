Morto a 28 anni Yohan, star della band pop sudcoreana TST

Yohan, star del pop sudcoreano con la sua band, i TST, si è spento all’età di 28 anni. A dare la triste notizia è stata la KJ Music Entertainment, etichetta discografica del gruppo: “Siamo distrutti nel comunicarvi la più triste delle notizie – si legge in una nota – lo scorso 16 giugno il componente dei TST, Yohan, ha lasciato questo mondo”.

La casa discografica ha chiesto ai media di non speculare sulla morte dell’artista per rispetto del dolore che sta vivendo in questo momento la sua famiglia. Le cause del decesso, infatti, non sono state rese note. Il giovane artista, il cui vero nome era Kim Jeong-hwan, aveva compiuto 28 anni appena due mesi dalla sua morte, il 16 aprile.

Il cantante aveva raggiunto il successo con i NOM ma poi, nel 2017, è passato ai TST, band che inizialmente si chiamava Top Secret. L’ultimo singolo del gruppo risale allo scorso gennaio. I fan sono sconvolti da questa triste notizia e in tanti sul profilo Instagram ufficiale di Yohan stanno condividendo messaggi commossi che esprimono tutto l’affetto per questo artista scomparso troppo presto.