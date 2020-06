"Come sei invecchiata", la risposta di Heather Parisi: "La faccia della vecchiaia è un atto di umiltà"

Heather Parisi è una di quelle persone che non ha paura di confrontarsi anche con i suoi follower su Instagram. Ed è proprio quello che è successo da poco: una follower ha fatto notare alla showgirl la sua "vecchiaia" e Heather ha risposto a tono, facendo notare come "la faccia della vecchiaia sia un atto di umiltà."

Tutto è partito da un commento rivolto a Heather: "Come sei invecchiata, eri così bella" e la Parisi ha creato un post per rispondere. "Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina" scrive la showgirl: "Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni."

Ma Heather specifica come si è sempre ripromessa di lasciare cambiare il suo corpo in base alla sua età, senza ricorrere a ritocchini: "Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più.

Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia."

"La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso" continua il post: "È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto."

