Lady Gaga e il sugo alla Bolognese per cena

Com’è noto, Lady Gaga ha origini italiane, siciliane nello specifico. Per questo motivo ama esplorare la cultura italiana, in particolar modo la cucina. Ecco perché in questi giorni ha deciso di cimentarsi con un piatto italiano, ossia un bel sugo alla Bolognese.

Lo ha raccontato con alcune foto postate su Instagram: in una delle immagini si vede una padella con quello che sembra essere un soffritto, nel quale ha versato un po’ di vino e fin qui diciamo che ci siamo; in un’altra immagine, però, si vedono quelli che sembrano broccoli tagliati e coperti di peperoncino, ingredienti che non sono in teoria previsti nel sugo alla Bolognese.

A giudicare dalla immagini, insomma, è impossibile non avere qualche dubbio circa il risultato di questo piatto, ma l’importante in ogni caso è provarci e Lady Gaga lo ha fatto, mettendosi ai fornelli, cosa che non tutte le star del suo calibro fanno. “Ho messo del vino rosè nella mia Bolognese – ha scritto – sto preparando la cena con amore e con un po’ di sugo piccante italiano. Amore a tutti voi! Mangia! – ha aggiunto, scrivendo proprio in italiano questa parola – adoro entrare in connessione con la mia cultura con qualcuno che amo”.

A giudicare dai cuoricini del post e dallo sguardo sognante delle foto, probabilmente Lady Gaga ha condiviso questa cena italiana con il suo fidanzato, Michael Polansky. In questo periodo la popstar si sta preparando per mettere a punto la sua esibizione agli MTV VMA 2020, durante i quali salirà sul palco insieme a lei anche Ariana Grande, per la prima esecuzione live del brano che hanno realizzato insieme, “Rain On Me".