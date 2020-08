Katy Perry commenta in modo epico la nascita di sua figlia e l'uscita del nuovo album

Mettere al mondo un figlio e (dopo sole poche ore) lanciare un nuovo album potrebbe sembrare un'impresa impossibile per molti, ma non lo è per Katy Perry.

Ieri, attraverso i canali ufficiali dell'Unicef, l'artista e il futuro marito Orlando Bloom annunciavano la nascita di Daisy Dove. Oggi (28 agosto) è invece uscito "Smile", il nuovo album in studio che la cantante ha definito "il suo secondo figlio".

Per commentare la particolare concomitanza di eventi Katy ha postato su Instagram un meme a dir poco epico: la foto di due genitori che si lanciano il bebé durante una scalata. A corredo della foto l'artista ha scritto in didascalia: "Io che passo Daisy al papà dopo averle dato da mangiare per tutto il giorno e mi preparo a partorire il mio secondo figlio".

Che tra le doti della cantante ci fosse anche tanta ironia non è una novità per i tantissimi fan di Katy che hanno accolto questa ennesima dimostrazione di simpatia con oltre 1 milione di like e 6mila commenti.

(Credits photo: Instagram/katyperry)