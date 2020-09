Shakira smentisce la crisi con Piqué con le foto della vacanza nell'hotel da 6mila euro a notte

Crisi tra Shakira e Piqué? Assolutamente no. I due, anzi, sono in vacanza con i loro figli, Milan, di 7 anni, e Sasha, di 5, alle Maldive. Ed è proprio la cantante a mostrare, su Instagram, alcune foto dei giorni che la famiglia sta trascorrendo insieme.

Nel primo post, Shakira a condiviso alcuni scatti che la ritraggono insieme a Piqué e la didascalia smentisce ogni gossip che parla di una possibile rottura tra i due: "Insieme".

Visualizza questo post su Instagram Together. Un post condiviso da Shakira (@shakira) in data: 30 Ago 2020 alle ore 5:39 PDT

In altri post condivisi sempre da Shakira, vediamo il calciatore che mostra ai figli un granchio che corre sulla sabbia e anche alcuni scatti della cantante in spiaggia e in barca.

La famiglia sta trascorrendo le vacanze presso il resort Waldorf Astoria Ithaafushi. La struttura è dotata di ville a cinque stelle, con spiaggia e piscine private, cabina armadio, un gazebo, oltre a 11 punti di ristoro e un centro benessere. Il tutto per la cifra di 6mila euro a notte.