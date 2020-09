Il décolleté di Cristina D'Avena lascia tutti senza parole: la foto

"Strapazzami di coccole", commenta qualcuno riprendendo le parole di una sua nota canzone. Sotto i riflettori, oggi, c'è Cristina D'Avena, l'idolo dei più piccoli... ma anche, e soprattutto, dei più grandi. La cantante ha sorpreso tutti con un décolleté da urlo... che, neanche a dirlo, ha scatenato le fantasie dei suoi più fedeli follower.

Cristina si trova a Montecarlo e ha voluto mandare un pensiero al suo pubblico: ed ecco che spunta su Instagram una foto molto sexy, che la ritrae in un succinto bikini nero. Esplosivo, non ci sono altri aggettivi per definirlo.

Ma non tutti la pensano allo stesso modo, c'è anche chi ha malignato un po' e ha fatto sorgere qualche dubbio sull'autenticità dello scatto. Per loro, infatti, la fotografia sarebbe ritoccata. C'è chi dice che è un fotomontaggio e chi accusa un uso eccessivo dei filtri.

Ma alla fine, vero o non vero, Cristina è una bomba e questo non può essere negato! Giudicate voi stessi.