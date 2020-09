Elodie e Marracash, innamoratissimi, sul red carpet del Festival di Venezia 2020

Bellissimi e innamoratissimi, ecco come si sono presentati Elodie e Marracash sul red carpet del Festival di Venezia 2020, per la prima del film Lacci di Daniele Luchetti, tratto dal romanzo di Domenico Starnone con protagonisti Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio.

Elodie, in occasione del Festival, ha sciolto le treccine che caratterizzavano il suo look dall'uscita del suo singolo Guaranà. Ma oltre al taglio corto, la cantante si è presentata sul red carpet con uno scintillante abito argento di Versace, apprezzatissimo dai fan che, nel post pubblicato da Elodie, si sono lanciati in tantissimi complimenti.

Ma anche Marracash era elegantissimo, in smoking nero con dei dettagli argentati che richiamavano perfettamente l'abito di Elodie.

Visualizza questo post su Instagram ✨#venezia77 @versace Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 2 Set 2020 alle ore 1:40 PDT

Durante la loro sfilata sul red carpet, i due hanno regalato ai fotografi baci dolcissimi e sguardi complici.

