Bianca Atzei preoccupatissima per la sua cagnolina Mela

Bianca Atzei condivide con i follower su Instagram tutta la sua preoccupazione per la sua amata cagnolina Mela, rivelando che da qualche tempo soffre di attacchi epilettici.

La cantante di origini sarde ha postato sul suo profilo due scatti che la ritraggono con Mela e il fidanzato Stefano Corti, inviato del programma televisivo Le Iene.

A corredo degli scatti, Bianca scrive: «La nostra Mela è ancora un po' addormentata dall'anestesia. Oggi ha fatto una risonanza Magnetica perché da un po' di tempo ha degli attacchi epilettici». Poi rassicura i fan aggiungendo: «Aspettiamo il risultato del liquido che le è stato prelevato ma nel frattempo non ha niente di grave. Eravamo molto in ansia oggi». La cantante conclude il post osservando: «È incredibile come facciano parte della tua vita con così tanto amore».

Il post è stato accolto con molto affetto dai fan che hanno incoraggiato Bianca ad avere fiducia nel fatto che andrà tutto bene.

(Credits photo: Instagram/biancaatzei)