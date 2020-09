Miley Cyrus lancia un'idea per una band con Billie Eilish e Lana Del Rey: le Billie Rey Cyrus

Miley Cyrus vorrebbe formare una super girlband con Billie Eilish e Lana Del Rey.

L'idea è venuta alla cantante mentre era ospite di BBC Radio 1. Miley ha cantato My Future della Eilish e ha ricordato come, la prima volta in cui era in quello stesso programma, si era esibita con una canzone di Lana Del Rey.

"Qualcuno mi ha detto che io, Billie e Lana dovremmo creare una band chiamata Billie Rey Cyrus. E' una buona idea" ha confermato Miley, facendo notare il gioco di parole ottenuto: i tre nomi delle cantanti uniti formano quello del padre di Miley.

Ma Billie e Lana non sono le uniche superstar con cui Miley vorrebbe duettare. Recentemente, infatti, la cantante è stata in studio con Dua Lipa, dove le ha fatto sentire, in anteprima il suo nuovo singolo, Midnight Sky. Pare, però, che da questo incontro possa essere nata anche una collaborazione.

Chi vorrebbe vedere Miley, Billie e Lana insieme?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!