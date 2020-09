Amadeus parla di Sanremo 2021: "Nessun piano B. O con il pubblico o non si fa"

Sanremo 2021 dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 marzo del prossimo anno, ma niente è ancora certo. E a dichiararlo è proprio Amadeus, conduttore per il secondo anno di fila della kermesse canora.

Invitato al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo), Amadeus ha spiegato: "Non c’è nessun piano B per il Festival, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla" perché "Un Ariston vuoto è impensabile, o con il pubblico distanziato. E poi l’orchestra, ogni due metri. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?"

E poi, ha comunque svelato le date importanti per la preparazione della 71esima edizione di Sanremo, iniziando dalla finale di Sanremo Giovani, prevista per il 17 dicembre, dove verranno svelati anche i nomi dei partecipanti della categoria BIG.

"Speriamo il prossimo sia il primo post Covid. Per dire come sarà è un po’ presto, è stata resa nota la data, dal 2 al 6 marzo, un mese dopo l’anno scorso" ha detto Amadeus: "Vogliamo essere positivi, intendo come pensiero ovviamente, e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità."

Le prime canzoni sono già arrivate e il conduttore presto si dovrà mettere al lavoro. Durante l'intervento, ha parlato anche di come è cambiato il suo lavoro a causa del Covid: "Il Covid lascia alla tv la capacità di adattarsi. Senza il pubblico stiamo facendo una tv che non avremmo mai immaginato di fare, neanche a febbraio, quando abbiamo fatto Sanremo nella totale normalità. Venti giorni dopo ho fatto I soliti ignoti senza pubblico e con la distanza tra i concorrenti e gli ‘ignoti’. Ora non vediamo l’ora di tornare alla normalità."

E per Amadeus, Sanremo deve essere un simbolo della ripartenza: "Il Festival 2021, quello che per me è il 70+1, deve essere il primo post Coronavirus, quello della rinascita: deve essere il festival della normalità dopo la pandemia."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!