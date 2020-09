Sanremo 2021, Chiara Ferragni conduttrice al fianco di Amadeus?

Mancano ancora diversi mesi a Sanremo 2021, ma le indiscrezioni su questa nuova edizione del Festival della canzone italiana iniziano già a circolare. Proprio come l’anno scorso, anche questa volta tra i rumors c’è anche quello che vorrebbe Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello.

L’anno scorso quella voce si è rivelata infondata, ma stavolta, secondo il magazine Vero, le trattative sarebbero già in corso: non solo Chiara potrebbe affiancare il presentatore, ma suo marito, Fedez, potrebbe partecipare come super ospite della kermesse in almeno una delle serate in programma.

Se l’accordo dovesse andare in porto, la produzione di Sanremo si assicurerebbe così non uno bensì due personaggi di spicco e molto amati dal pubblico: di certo non mancheranno le critiche per la loro presenza, ma in ogni caso i Ferragnez attirerebbero l’attenzione sul Festival e farebbero di certo crescere la curiosità su come potrebbe essere un’edizione con anche loro sul palco. Tra l’altro, l’influencer conta quasi 21 milioni di followers su Instagram, Fedez, invece, ne conta quasi 11: si tratta di numeri importanti che andrebbero ad aumentare il numero dei telespettatori del Festival, perché di certo tutti i fan della coppia non si perderebbero un Sanremo con loro come protagonisti.

La presenza di Chiara Ferragni e di Fedez, ad ogni modo, è solo l’ultima delle incognite d’edizione 2021 della gara canora: per ora si sa solo che andrà in scena dal 2 al 6 marzo ma restano dei punti da chiarire in merito alle disposizioni anti-Covid. Proprio ieri Amadeus ha ribadito che non esiste un piano B: Sanremo o si farà con il pubblico o nulla.