Ecco perché Miley Cyrus non è più vegana

Miley Cyrus dal 2013 al 2019 ha seguito una dieta vegana. Spesso l'artista ne ha parlato nelle interviste e nei social, la sua era una vera e propria filosofia di vita che ha abbracciato nel senso più rigoroso del termine. Ora, però, fa sapere di essere tornata a mangiare animali perché il suo cervello ne stava risentendo.

Durante il podcast di Joe Rogan, la cantante ha detto: "Sono stata vegana per un periodo davvero lungo e ho dovuto introdurre pesce e omega 3 nella mia vita perché il mio cervello non stava funzionando a dovere. I vegani forse se la prenderanno con me e okay. Sono abituata alla gente che se la prende con me. Ora sono molto più perspicace di quanto fossi prima e di quanto pensavo che fossi. A un certo punto ero abbastanza malnutrita. Mi ricordo di essere andata al Glastonbury, un festival che ho amato e ho amato la mia performance, ma ero allo stremo".

Continuando nell'intervista ha svelato che è stato l'ex marito Liam Hemsworth a cucinarle il suo primo pasto non vegano: "Il mio ex marito mi aveva preparato del pesce alla griglia. Ho pianto a lungo, ho pianto per il pesce. Mi ferisce doverlo mangiare".

"Ho 22 animali nella mia fattoria a Nashvillle, ne ho 22 nella mia casa di Calabasas. Faccio tutto quello che devo fare per gli animali. Ma quando si tratta del mio cervello...", ha concluso la star di "Wrecking Ball".