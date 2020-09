Elettra Lamborghini: auguri speciali per il compleanno di Afrojack

Per il compleanno del suo amato, Elettra Lamborghini ha postato su Instagram una tenera foto di Nick Van De Wall (il vero nome del dj olandese e suo futuro marito) intento a ricevere una carezza sul viso, da parte della fidanzata.

"Buon compleanno alla mia persona preferita nel mondo, @afrojack. Il più dolce, onesto, amorevole e con il cuore più grande di tutti... Sono così fiera di te Babby e mi innamoro di te ogni secondo di più... Non vedo l'ora di passare tanti altri compleanni con te, ti amo".

L'annuncio del fidanzamento con Afrojack arrivò a sorpresa agli MTV EMA 2018. Nel dicembre del 2019 il dj le chiese la mano. Presto i due saranno novelli sposi: il loro matrimonio, infatti, si terrà a fine settembre nella meravigliosa cornice del lago di Como.

L'addio al nubilato della cantante di “La Isla” è avvenuto nel fine settimana tra Caserta e Capri: uno yacht, pochi amici, ma tanti accessori customizzati: mascherine, igienizzante mani, pink carpet, cuscini, cuffiette con le scritte "Bride to be Elettra" e "Team bride for Elettra".