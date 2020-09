J-Ax pubblica un album punk rock, ma non si potrà comprare: "Manderò il link alle persone che stimo"

J-Ax non smette mai di sorprendere. Nel corso della sua lunga carriera abbiamo visto tanti generi, stili e canzoni. Ma ora, il rapper ha pubblicato un album punk rock, Uncool & Proud, con lo pseudonimo J-Axonville.

Lo ha annunciato proprio J-Ax sul suo profilo Instagram, ma questo disco ha una particolarità. Infatti, Uncool & Proud non sarà disponibile per l'acquisto e nemmeno per lo streaming: solamente chi avrà un link, che il rapper ha iniziato a mandare, potrà ascoltare le nuove canzoni del rapper.

"Nella mia vita ho cambiato tutto. L’unica, vera, costante è la mia voglia, ogni volta che qualcuno mi dice “quella cosa non la puoi fare”, di farla. Mi avevano detto che “non potevo fare rap” e ho rilasciato gli album che hanno venduto di più nella storia del rap in Italia. Mi avevano detto che lasciare il mio gruppo e cambiare genere mi avrebbe ucciso e dopo 7 album sono ancora qui. Mi dicevano che ero finito, che la gente mi aveva dimenticato, e grazie a voi i miei pezzi e album diventano di platino. L’odio degli altri è benzina per realizzare i nostri sogni. È sempre così" ha scritto Ax, ripercorrendo tutti i grandi cambiamenti della sua carriera.

"Vi dico questo perché oggi vi voglio annunciare un altro dei miei sogni, uno di quelli che hanno subito il trattamento “non è roba per te”." continua: "Ho realizzato un disco PunkRock. Il genere meno mainstream, meno cool e meno streammato del momento. Scritto, suonato e registrato durante questi mesi folli. È sporco, giovialmente arrabbiato, scorretto. Non potrete comprarlo o ascoltarlo in streaming. Ho deciso che manderò un link per ascoltarlo a persone speciali che stimo e amo. Loro potranno a loro volta girare quel link a chiunque riterranno opportuno. Magari arriverà anche a qualcuno di voi."

J-Ax è consapevole del progetto molto particolare: "Ha un senso commerciale questa operazione? No. Quanti mi hanno dato del pazzo per averci pensato? Ho perso il conto. Ma i sogni che seguono una logica sono operazioni di marketing camuffati da sogni. Questo è un regalo che ho voluto fare a me stesso e ai folli a cui piace la mia stessa merda. Se riuscirai ad ascoltarlo significa che fai parte del club."

Voi lo avete ascoltato?

