Robbie Williams collabora con i The Struts in “Strange Days”

Robbie Williams torna in scena e lo fa con una collaborazione: la popstar ha infatti partecipato al nuovo singolo dei The Struts, band rock inglese che sta riscuotendo un grande successo negli ultimi tempi.

Il cantante del gruppo, Luke Spiller, ha rivelato come è nato questo featuring: “Stavo girando Quarantine Radio e Robbie mi ha contattato all’improvviso chiedendomi se potevamo parlare – ha detto - e abbiamo finito per videochiamarci per circa due ore la prima volta, parlando della vita, della musica, degli UFO e di tutto ciò a cui si può pensare. Gli ho chiesto se gli sarebbe piaciuto lavorare insieme e, mentre stavamo facendo l’album, ci ha gentilmente permesso di venire a registrarlo mentre cantava sulla sua veranda”.

Robbie Williams ha raccontato di essere un fan dei The Struts e quindi è stato molto felice di poter collaborare con loro: “È stato un piacere e un privilegio sentire quest’uomo cantare – ha detto - È bello essere fan di qualcuno e poi essere parte di questo brano. È come avere un eroe qui, lo dico davvero”.

È stato pubblicato anche il video della canzone che, tra l’altro, dà anche il titolo al nuovo album della band inglese in uscita il prossimo 16 ottobre. Il disco conterrà 10 tracce e vedrà la collaborazione di altri artisti oltre a Robbie Williams, ovvero Albert Hammond Jr., Tom Morello, Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard.